La Promo 2025 de la Escuela Normal donó juguetes al Hospital Materno Infantil
Los alumnos realizaron una colecta solidaria destinada al hospital y al comedor Magalí, promoviendo la conciencia social entre los jóvenes.Actualidad05/11/2025NdA
Esta mañana, en el Hospital Materno Infantil, estudiantes de la Promo 2025 del nivel secundario de la Escuela Normal realizaron la entrega de juguetes recolectados en el marco de una iniciativa solidaria impulsada durante la Farándula Estudiantil.
La propuesta surgió a partir del acompañamiento de la Dirección de Políticas Juveniles del municipio, que alentó a los jóvenes a desarrollar acciones comunitarias fuera del ámbito escolar con el fin de concientizar y colaborar con instituciones del Partido de Azul.
En esta edición, la Escuela Normal obtuvo el premio a la mejor carroza, mientras que el colegio Mariano Moreno fue reconocido por su coreografía. Ambas delegaciones disfrutarán de un viaje al Parque de la Costa como reconocimiento.
Durante la jornada, los alumnos del último año entregaron alrededor de diez bolsas con juegos de mesa, peluches —muchos de ellos nuevos—, cuentos e historietas destinados a distintos sectores del hospital. Además, agradecieron el apoyo de las autoridades educativas, docentes, compañeros, familias y vecinos que colaboraron con la colecta.
En representación del grupo, Lautaro Guillermo expresó: “Queremos incentivar a otras promos el año que viene, que no solamente se trate de armar carrozas, sino también de impulsar otras causas, como la salud mental, que fue lo que nosotros quisimos destacar”.
Y agregó: “Un juguete que está solo, guardado, para un niño es un montón; va a ser una sonrisa más, y nos gustaría llevarnos el recuerdo de haber hecho eso”.
Cabe destacar que, previamente, los estudiantes también visitaron el comedor Magalí, donde entregaron parte de la donación para el uso recreativo de los niños y niñas que asisten al espacio.
Alumnos de la Escuela Secundaria N°8 participaron de una charla sobre reciclaje y separación en origen.
Avanzan las obras para modernizar el sistema de gas en la Escuela Primaria N°16
El Consejo Escolar de Azul coordina trabajos para optimizar la provisión de gas en el establecimiento.
El Secretario de Gobierno expuso en el Concejo Deliberante sobre la gestión municipal
Pallia brindó un informe ante los concejales en cumplimiento de la Ordenanza 4.117/2018.
