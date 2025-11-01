Vuelco en Ruta 51: la conductora resultó ilesa

Este sábado, por causas que aún se tratan de establecer, se registró el vuelco de un automóvil en la Ruta Provincial 51, a pocos metros del ingreso a la ciudad de Azul por avenida Chaves.

El vehículo involucrado es un Fiat Palio, dominio AA597HH, conducido por María Bianco, oriunda de la localidad de San Lorenzo.

Afortunadamente, la conductora resultó ilesa y no requirió asistencia médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales del Destacamento Balneario, quienes realizaron tareas de seguridad y prevención, además de colaborar con la remoción del vehículo y la normalización del tránsito en la zona.