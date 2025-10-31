La CEAL ratificó a Daniel Arrastúa como presidente

Con una notable concurrencia de delegados, que triplicó la asistencia habitual, la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. (CEAL) realizó su Asamblea General Ordinaria en el año en que la institución cumple su 70º aniversario. Durante el encuentro, desarrollado ayer jueves 30 de octubre en su sede central, se aprobaron por amplia mayoría la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio N°69 y se renovaron autoridades, resultando ratificado Daniel Arrastúa como presidente.

La asamblea contó con la participación de noventa delegados titulares de Azul, Chillar y Cacharí, electos en las Asambleas de Distritos realizadas el 5 de octubre pasado. El acto fue presidido por Arrastúa, acompañado por Ismael Santarcángelo y Gerardo Lezcano, en sus cargos de secretario y tesorero, respectivamente. También estuvieron presentes miembros del Consejo de Administración, asesores, gerentes y responsables de los distintos servicios que brinda la entidad.

En su mensaje, el presidente de la Cooperativa destacó la amplia participación de los delegados y reafirmó el compromiso de esta gestión de mantener una política de “puertas abiertas”, orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad y consolidar a la CEAL como una empresa social al servicio del desarrollo local.

Durante la asamblea se analizó la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio N°69, cerrado el 30 de junio de 2025, en los cuales se reflejó un resultado positivo. Desde la Secretaría se dio lectura a una editorial que resumió las dificultades enfrentadas en el período, los avances logrados en el ordenamiento interno y los proyectos que la Cooperativa proyecta para el futuro.

A lo largo del encuentro, los delegados realizaron consultas y plantearon inquietudes que fueron respondidas por los miembros del Consejo, en un clima participativo y de intercambio. Finalmente, todos los puntos tratados fueron aprobados casi por unanimidad.

Nueva conformación del Consejo de Administración

Concluida la asamblea, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Administración, presidida —como indica la tradición— por el consejero de mayor antigüedad, el escribano Néstor Ronchetti. En ese marco, se dio la bienvenida a los nuevos miembros y se procedió a la distribución de cargos, en la que se ratificó la actual conducción de la institución.

El Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Arrastúa

Vicepresidente: Dr. Pedro De Luca

Secretaria: Marisa Tejeda

Prosecretario: Ismael Santarcángelo

Tesorero: Ing. Gerardo Lezcano

Protesorero: Joaquín Oxoby

Vocales Titulares: Esc. Néstor M. Ronchetti, Javier Perdomo, Carlos Di Antonino, Dr. Eduardo De Luca, Héctor Provasi (Chillar) y Jorge A. De Dominicis (Cacharí).

Vocales Suplentes: Verónica Colman, Jorge Sarasola y Jorge Cabrera (Cacharí).

Síndico Titular: Luciano Lafosse.