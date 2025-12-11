Se realizaron operativos de salud

Esta mañana en el SUMAC, se desarrolló un operativo de control de salud para facilitar el proceso de inscripción a la Pileta Municipal del Balneario, con el objetivo de completar las fichas médicas requeridas para participar del espacio durante la temporada de verano.

La acción estuvo a cargo de personal de Atención Primaria de la Salud y contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes.

En la oportunidad, se controló peso, talla y presión arterial, además de actualizarse los calendarios de vacunación clínico y pediátrico.

Cabe señalar que más de 200 vecinos y vecinas asistieron a esta actividad pública, que permitirá acceder al carnet correspondiente para el uso de los natatorios municipales.

Asimismo, se recuerda que el dispositivo sanitario para inscribirse en Monte Viggiano se concretó días atrás en el CAPS N° 4.

Inscripción para piletas municipales

En este marco, se informa que continúa abierta la inscripción para el uso de las piletas de la comuna. Las personas interesadas deben retirar las planillas de salud en la oficina de Deportes (Av. 25 de Mayo y San Martín), de lunes a viernes, de 8 a 14. Para consultas y más información, pueden comunicarse al 431752.

La propuesta comenzará el 2 de enero y funcionará en los siguientes horarios:

-En el Balneario Municipal será de uso libre de lunes a viernes, de 16 a 20, y los sábados y domingos, de 14 a 20. En tanto, el curso intensivo de natación se desarrollará de lunes a viernes, de 11 a 16.

-El espejo de agua del barrio Monte Viggiano estará abierto de martes a domingo, de 14 a 18, bajo modalidad libre.