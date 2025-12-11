Fuerte colisión frontal camino a Sierra Chica dejó tres heridos

Según informaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), agentes pertenecientes al Departamento Operaciones Centro Norte General Alvear (Subsede Barker) asistieron a tres personas que resultaron heridas tras una violenta colisión frontal ocurrida en el camino que une Sierra Chica con Colonia Hinojo.

El accidente se produjo en la tarde-noche del miércoles, en el tramo conocido como Unión de Dos Pueblos, donde los agentes divisaron el impacto entre un Fiat 128 y una camioneta, ambos con importantes daños.

De inmediato, la comisión a cargo de Marcelo González detuvo su marcha y los agentes Aldo Gallo, Juan Albarracín, Marcelo Resler, Carlos Rodríguez, Gustavo Orellano y Berenice Oroz descendieron del transporte para asistir a las víctimas. Mientras algunos colaboraron para retirar e inmovilizar a los dos ocupantes del automóvil, otros hicieron lo propio con el conductor de la camioneta, quien se encontraba visiblemente aturdido tras el choque.

Además, los efectivos se comunicaron con la Policía y el servicio de emergencias médicas, permaneciendo en el lugar hasta la llegada del personal especializado y brindando apoyo a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

Cabe destacar que el personal del SPB recibe capacitaciones permanentes en primeros auxilios y maniobras de RCP, en el marco de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín Mena.