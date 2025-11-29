Secuestran una moto con numeración suprimida durante un operativo en Cacharí

En el marco de un operativo de control de talleres mecánicos de motovehículos realizado por la Municipalidad de Azul, personal de la Subcomisaría de Cacharí llevó adelante un procedimiento que derivó en el secuestro de una moto con posibles irregularidades.

El operativo tuvo lugar este viernes por la noche, alrededor de las 22.50, en una vivienda ubicada en Saavedra 342, propiedad de Kevin Alfredo González, quien quedó imputado en la causa.

Durante la inspección, los efectivos policiales secuestraron un motovehículo marca Victory 100 cc, que no tenía dominio colocado y presentaba un motor Honda con la numeración suprimida, una situación que constituye un indicio de presunta actividad ilícita o de origen dudoso.

Por este motivo, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Encubrimiento”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul. El hombre fue notificado conforme a los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.

Las autoridades informaron que la investigación seguirá en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de los controles a talleres y rodados en la localidad.