Secuestran una moto con numeración suprimida durante un operativo en Cacharí

Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
En el marco de un operativo de control de talleres mecánicos de motovehículos realizado por la Municipalidad de Azul, personal de la Subcomisaría de Cacharí llevó adelante un procedimiento que derivó en el secuestro de una moto con posibles irregularidades.
El operativo tuvo lugar este viernes por la noche, alrededor de las 22.50, en una vivienda ubicada en Saavedra 342, propiedad de Kevin Alfredo González, quien quedó imputado en la causa.
Durante la inspección, los efectivos policiales secuestraron un motovehículo marca Victory 100 cc, que no tenía dominio colocado y presentaba un motor Honda con la numeración suprimida, una situación que constituye un indicio de presunta actividad ilícita o de origen dudoso.
Por este motivo, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Encubrimiento”, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul. El hombre fue notificado conforme a los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal.
Las autoridades informaron que la investigación seguirá en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de los controles a talleres y rodados en la localidad.
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre.
El hecho ocurrió en la localidad de Olavarría.
Averiguan las causales del deceso.
El robo agravado ocurrió en nuestra ciudad.
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Afortunadamente los tres están fuera de peligro.
Funcionarios, artistas y trabajadores de la cultura de toda la provincia participaron de una jornada de debate y planificación para fortalecer políticas culturales.
Con reconocimientos y emoción.
Informaron que la investigación seguirá en curso.
El delito se fue frustrado gracias al compromiso de la vecina que vio lo que ocurría.
Ya son dos los fallecidos.