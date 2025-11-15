Hallan sin vida a un hombre en un establecimiento rural

El hecho ocurrió en la localidad de Olavarría.
Personal del Comando de Prevención Rural de Azul tomó conocimiento del fallecimiento de Francisco Gómez, de 66 años, en el establecimiento La Armonía, ubicado en Ruta 60 y el arroyo La Corina.
Según las primeras averiguaciones, Gómez se habría quitado la vida con un arma de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el cuerpo se encontraba en una zona de monte, a unos 200 metros aproximadamente de la vivienda principal del establecimiento. Junto a la víctima se halló un revólver calibre 38 marca Colt.
En el lugar trabajaron el instructor judicial y personal policial, iniciándose actuaciones bajo la carátula Averiguación causales de muerte, con intervención de la UFI N°2, a cargo del fiscal Dr. David Carvallo del Departamento judicial de Azul.
El magistrado interviniente dispuso la realización del dermotest a la víctima.
Líneas de acompañamiento y asistencia
Ante hechos de esta naturaleza, se recuerda que existen servicios de atención y acompañamiento para personas que atraviesen situaciones de crisis o malestar emocional.
• Emergencias: 911 / 107
• Atención Primaria de la Salud (APS): 2281-316798
• Consultorios externos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”: 2281-412097
• Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”: 2281-423640
• Centro Provincial de Atención (CPA): 2281-434096
• Línea provincial de acompañamiento: 0800-222-5462
• Línea nacional: 0800-999-0091 (Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte)
Estas líneas brindan contención, orientación y apoyo tanto a quienes lo necesiten como a su entorno cercano.
