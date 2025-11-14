Siniestro vial en calles Moreno y Tandil

Investigan las razones del deceso.
Este viernes por la mañana, alrededor de las 10 hs se registró un accidente de tránsito entre una camioneta y una moto.
Según información oficial, por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux blanca —dominio AC742TJ— conducida por Gustavo Daniel Rampinini, de 45 años, y una motocicleta Corven Triax de 110 c.c. —dominio A238XOV— manejada por Patricio Méndez, de 19 años, colisionaron en calles Moreno y Tandil.
Como consecuencia del choque, el motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Pintos, donde fue asistido por el servicio de emergencias. Fuentes del nosocomio confirmaron que presenta lesiones sin riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal de CPA y Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.
Interviene en la causa, caratulada Lesiones Culposas, la UFI N.º 13 a cargo del Dr. Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.
