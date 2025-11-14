Capacitaciones, entrega de materiales y talleres abiertos conforman una jornada destinada a promover prácticas energéticas y ambientales sustentables.
Jornada de prevención y detección de diabetes en el CAPS Nº 13
En el Día Mundial de la Diabetes, el CAPS Nº 13 realizó controles y asesoramiento para promover la detección temprana y hábitos saludables.Información general14/11/2025NdA
El Municipio de Azul informó que esta mañana se desarrolló una jornada de prevención y detección de diabetes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 13, con una amplia participación de vecinos y vecinas. La actividad se llevó adelante en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy.
Durante la propuesta se realizaron controles de peso, talla, glucemia y presión arterial; atención clínica y odontológica; asesoramiento nutricional; entrega de folletería informativa y un desayuno saludable para los presentes.
La iniciativa fue organizada por los CAPS Nº 5 y Nº 13 y estuvo dirigida a personas con diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional u otros tipos; así como también a quienes presentan factores de riesgo como sobrepeso, sedentarismo, antecedentes familiares, ser mayores de 35 años o manifestar síntomas como sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria o pérdida de peso. La convocatoria estuvo abierta además a la comunidad en general.
Sobre la patología, el médico de ambos efectores, Gabriel López, explicó que “una de las principales recomendaciones es practicar actividad física, evitar el sobrepeso y el sedentarismo, e ir cambiando algunos hábitos para incorporar en nuestra dieta alimentos más saludables, más vegetales, más frutas, menos ultraprocesados y evitar las harinas. Con eso tenemos un 30 o 40 por ciento del camino realizado”.
Asimismo, remarcó que “la idea de esta jornada es hacer una detección precoz y tratar la enfermedad, ya que en principio es asintomática y afecta a un gran número de personas”.
Finalmente, desde la organización informaron que en los próximos días se compartirán diversas recetas y contenidos para promover una alimentación saludable en la cuenta de Instagram @caps13azul.
A pedido del Municipio, la CEAL realiza mejoras de iluminación en la Ruta 3
Avanza la modernización de la iluminación en la Ruta 3.
Bahl es la primera directora mujer de la Unidad 7 Azul en 94 años.
El Procurador General Julio Conte-Grand recibió el Premio Ben-Gurión 2025.
Defensa Civil impulsa capacitaciones sobre prevención de riesgos y primeros auxilios en instituciones educativas
Las actividades se desarrollaron junto a la Jefatura Distrital y el Instituto de Formación Docente Nº 2.
La Inteligencia Artificial y los menores: Imágenes falsas, daños muy reales
Por Lucas Moyano, especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
Investigan las razones del deceso.
El Procurador General Julio Conte-Grand recibió el Premio Ben-Gurión 2025.
Accidente fatal en Ruta 50: un hombre de 79 años perdió la vida tras volcar su camioneta
Averiguan las causales del deceso.
Recuperan una moto robada
Dos personas resultan notificadas en el marco de una causa por hurto agravado.
Siniestro vial en calles Moreno y Tandil
Un joven resultó lesionado.
La nueva obra, realizada por el artista Mariano Chanourdie, continúa la propuesta de homenajear a personajes clásicos de la historieta argentina.