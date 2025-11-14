Jornada de prevención y detección de diabetes en el CAPS Nº 13

El Municipio de Azul informó que esta mañana se desarrolló una jornada de prevención y detección de diabetes en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 13, con una amplia participación de vecinos y vecinas. La actividad se llevó adelante en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy.

Durante la propuesta se realizaron controles de peso, talla, glucemia y presión arterial; atención clínica y odontológica; asesoramiento nutricional; entrega de folletería informativa y un desayuno saludable para los presentes.

La iniciativa fue organizada por los CAPS Nº 5 y Nº 13 y estuvo dirigida a personas con diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional u otros tipos; así como también a quienes presentan factores de riesgo como sobrepeso, sedentarismo, antecedentes familiares, ser mayores de 35 años o manifestar síntomas como sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria o pérdida de peso. La convocatoria estuvo abierta además a la comunidad en general.

Sobre la patología, el médico de ambos efectores, Gabriel López, explicó que “una de las principales recomendaciones es practicar actividad física, evitar el sobrepeso y el sedentarismo, e ir cambiando algunos hábitos para incorporar en nuestra dieta alimentos más saludables, más vegetales, más frutas, menos ultraprocesados y evitar las harinas. Con eso tenemos un 30 o 40 por ciento del camino realizado”.

Asimismo, remarcó que “la idea de esta jornada es hacer una detección precoz y tratar la enfermedad, ya que en principio es asintomática y afecta a un gran número de personas”.

Finalmente, desde la organización informaron que en los próximos días se compartirán diversas recetas y contenidos para promover una alimentación saludable en la cuenta de Instagram @caps13azul.