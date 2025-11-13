Hallan sin vida a un hombre en una vivienda de nuestra ciudad

En la mañana de este jueves, alrededor de las 8 horas, personal policial de CPA se hizo presente en una vivienda ubicada en calle Maipú al 400 de la ciudad de Azul, tras un llamado de emergencia al 911.

En el lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de un hombre identificado como Omar Blando, de 46 años, quien fue hallado sin signos vitales. No se observaron signos de violencia ni daños en el domicilio.

Por disposición de la justicia, se iniciaron actuaciones caratuladas “Averiguación causales de muerte”, con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.

Ante hechos de esta naturaleza, se recuerda que existen líneas de atención y acompañamiento disponibles para quienes atraviesen situaciones de crisis o malestar emocional:

• Emergencias: 911 / 107

• Atención Primaria de la Salud (APS): 2281-316798

• Consultorios externos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”: 2281-412097

• Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”: 2281-423640

• Centro Provincial de Atención (CPA): 2281-434096

• Línea provincial: 0800-222-5462

• Línea nacional: 0800-999-0091 (Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte)