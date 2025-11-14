Jornada de gestión ambiental en el Hogar Agrícola

En el Hogar Agrícola se desarrolla una jornada dedicada a la gestión ambiental, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Ambiente del Municipio de Azul. La propuesta incluye dos talleres temáticos y la entrega de materiales específicos para instituciones y vecinos.

En primera instancia, se realizó una capacitación sobre Uso Racional y Eficiente de la Energía destinada a instituciones locales, que contempló además la entrega de luminarias de bajo consumo. De la actividad participaron el director provincial de Transición Energética, Sebastián Pessah, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro, en representación del intendente.

La capacitación se llevó adelante en el marco del Programa bonaerense Energía Limpia, orientado a promover la adopción cotidiana de tecnologías más eficientes y la movilidad sustentable, incluyendo el impulso al uso de bicicletas como medio de transporte accesible y de bajo impacto ambiental.

Paralelamente, se desarrolla un taller de compostaje abierto al público, acompañado por la entrega de kits correspondientes al Programa Provincial de Compostaje. Esta iniciativa busca reducir la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos mediante prácticas de tratamiento domiciliario responsables y sostenibles.







