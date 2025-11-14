En el Día Mundial de la Diabetes, el CAPS Nº 13 realizó controles y asesoramiento para promover la detección temprana y hábitos saludables.
Jornada de gestión ambiental en el Hogar Agrícola
Capacitaciones, entrega de materiales y talleres abiertos conforman una jornada destinada a promover prácticas energéticas y ambientales sustentables.Información general14/11/2025NdA
En el Hogar Agrícola se desarrolla una jornada dedicada a la gestión ambiental, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Ambiente del Municipio de Azul. La propuesta incluye dos talleres temáticos y la entrega de materiales específicos para instituciones y vecinos.
En primera instancia, se realizó una capacitación sobre Uso Racional y Eficiente de la Energía destinada a instituciones locales, que contempló además la entrega de luminarias de bajo consumo. De la actividad participaron el director provincial de Transición Energética, Sebastián Pessah, y el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan José Zurro, en representación del intendente.
La capacitación se llevó adelante en el marco del Programa bonaerense Energía Limpia, orientado a promover la adopción cotidiana de tecnologías más eficientes y la movilidad sustentable, incluyendo el impulso al uso de bicicletas como medio de transporte accesible y de bajo impacto ambiental.
Paralelamente, se desarrolla un taller de compostaje abierto al público, acompañado por la entrega de kits correspondientes al Programa Provincial de Compostaje. Esta iniciativa busca reducir la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos mediante prácticas de tratamiento domiciliario responsables y sostenibles.
A pedido del Municipio, la CEAL realiza mejoras de iluminación en la Ruta 3
Avanza la modernización de la iluminación en la Ruta 3.
Bahl es la primera directora mujer de la Unidad 7 Azul en 94 años.
El Procurador General Julio Conte-Grand recibió el Premio Ben-Gurión 2025.
Defensa Civil impulsa capacitaciones sobre prevención de riesgos y primeros auxilios en instituciones educativas
Las actividades se desarrollaron junto a la Jefatura Distrital y el Instituto de Formación Docente Nº 2.
La Inteligencia Artificial y los menores: Imágenes falsas, daños muy reales
Por Lucas Moyano, especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
Investigan las razones del deceso.
Accidente fatal en Ruta 50: un hombre de 79 años perdió la vida tras volcar su camioneta
Averiguan las causales del deceso.
Recuperan una moto robada
Dos personas resultan notificadas en el marco de una causa por hurto agravado.
Siniestro vial en calles Moreno y Tandil
Un joven resultó lesionado.
La nueva obra, realizada por el artista Mariano Chanourdie, continúa la propuesta de homenajear a personajes clásicos de la historieta argentina.