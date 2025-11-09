Un camión de YPF volcó en la Ruta 3

El auto fue removido en horas del mediodía.
Este domingo por la tarde, un camión que transportaba propano volcó en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional N°3, en el sentido Cacharí a Cañuelas.
De acuerdo con el informe oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el conductor del vehículo, identificado como Pedro Héctor Armando Peralta, perdió el control del camión Scania dominio AE981NC, despistó y terminó volcando sobre la banquina derecha.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni terceros involucrados. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Cacharí, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Cacharí, quienes permanecieron en el lugar para resguardar la carga de gas propano perteneciente a la empresa YPF.
Según se informó, la presión del combustible dentro del tanque se mantenía dentro de los valores normales, por lo que no fue necesario realizar tareas de emergencia adicionales.
El hecho no dio inicio a actuaciones penales, y el tránsito en la zona fue asistido durante el operativo preventivo.
Vialidad Rural continúa con tareas de mantenimiento en los caminos del Partido de Azul
Solicitan a los vecinos evitar la circulación durante e inmediatamente después de las lluvias para preservar los caminos.
El animal falleció en el lugar del hecho.
Puesta en valor de la pileta del CEF de Cacharí de cara a la temporada de verano
Avanzan las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en la pileta del Centro de Educación Física de Cacharí.
Un hombre resultó herido.
El tránsito continúa interrumpido.
El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde.
Incidente vial en Arenales y Olavarría
Un joven fue trasladado al hospital.
Según comentaron en el nosocomio el menor tendría una fractura.
Se notificó de la formación de la causa delante de sus padres.
El deceso se produjo en el lugar del hecho.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Colocaron un nuevo cartel con las cifras actualizadas de siniestros en la Ruta 3
Además reclaman por el pedido de autovia en la ruta 3.
Detuvieron al conductor del camión
Arrestaron al acusado de homicidio simple con dolo eventual tras un incidente de tránsito.