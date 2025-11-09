Un camión de YPF volcó en la Ruta 3

Este domingo por la tarde, un camión que transportaba propano volcó en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional N°3, en el sentido Cacharí a Cañuelas.

De acuerdo con el informe oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 17 horas, cuando el conductor del vehículo, identificado como Pedro Héctor Armando Peralta, perdió el control del camión Scania dominio AE981NC, despistó y terminó volcando sobre la banquina derecha.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni terceros involucrados. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Cacharí, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios de Cacharí, quienes permanecieron en el lugar para resguardar la carga de gas propano perteneciente a la empresa YPF.

Según se informó, la presión del combustible dentro del tanque se mantenía dentro de los valores normales, por lo que no fue necesario realizar tareas de emergencia adicionales.

El hecho no dio inicio a actuaciones penales, y el tránsito en la zona fue asistido durante el operativo preventivo.