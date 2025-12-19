Robo en un establecimiento rural: dos detenidos y avances clave en la investigación

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Azul continúa con una investigación iniciada a principios de junio por un importante robo cometido en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 343.

Según se informó oficialmente, el 3 de junio de 2025 el encargado del establecimiento rural “La Soñada”, radicó la denuncia tras constatar que autores ignorados habían forzado el candado de la tranquera de acceso por el camino Martín Fierro y violentado ventanas y cerraduras de un galpón. Del lugar sustrajeron una importante cantidad de elementos, entre ellos una bomba solar FIASA de 1 HP con paneles solares, baterías de gel, inversor, regulador de voltaje, picanas eléctricas con paneles solares, alargues, otra bomba de agua marca MOTORARG y diversos utensilios.

Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

Como resultado de las tareas investigativas, el 25 de junio de 2025 personal del CPR Azul logró establecer la presunta autoría del hecho por parte de dos hombres domiciliados en la ciudad de Tandil. A partir de ello, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Juan José Suárez.

La diligencia se concretó en un domicilio de calle Figueroa al 2800 de Tandil, donde se secuestraron tres teléfonos celulares, un automóvil Volkswagen Gol de color rojo y una camioneta Ford F100. Ambos sospechosos fueron notificados de la imputación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

La investigación continuó con el análisis exhaustivo —más de 720 horas— de los dispositivos telefónicos secuestrados. Del peritaje surgieron mensajes de texto, audios y registros de llamadas que evidenciarían la planificación del robo y la posterior comercialización de los elementos sustraídos. Además, datos aportados por la empresa Movistar permitieron establecer que ambos imputados se trasladaron juntos desde Tandil hasta Azul el día del hecho.

Con estos elementos probatorios, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de ambos acusados. En la tarde del 18 de diciembre de 2025, personal del CPR Azul, con colaboración del CPR Tandil, concretó:

• La detención de José Martín González en un domicilio de calle Figueroa al 2800 de Tandil.

• La detención de Ramiro Urso en la intersección de calle Juan Manuel de Rosas y la Ruta Nacional Nº 226, también en Tandil.

El 19 de diciembre de 2025, una nueva línea investigativa permitió determinar que parte de los elementos robados habrían sido adquiridos por un comerciante de la ciudad de Ayacucho, identificado como Diego Erquiaga (39), propietario de un local de compra y venta de maquinarias agrícolas. Tras una orden judicial, se realizó un allanamiento en el comercio, donde se secuestraron teléfonos celulares, municiones de distintos calibres, una escopeta recortada y un revólver, careciendo todos de la documentación correspondiente.

Por este motivo, además de quedar imputado en la causa principal, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con intervención de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Dolores.