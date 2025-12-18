Allanamiento por venta de estupefacientes en Tandil

En horas de la mañana de este jueves, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tandil, junto a la Jefatura Distrital Tandil y efectivos de la Comisaría Segunda de Tandil, llevó adelante tres diligencias de allanamiento en el barrio La Movediza, específicamente en el sector conocido como “La Toma”, con resultados altamente positivos.

El operativo contó además con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.), un escalón del Cuerpo de Caballería y un escalón del Cuerpo de Infantería, todos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación, considerada de alta complejidad, fue dirigida por la Unidad Funcional de Investigación de Estupefacientes N° 22, a cargo del Norberto Adrián Peiretti y la Florencia Molina. Tras varios meses de tareas investigativas, y con el aporte de tecnología de avanzada provista por el Ministerio de Seguridad y el Municipio de Tandil, se logró determinar los distintos roles que desempeñaban los ahora imputados por infracción a la Ley 23.737.

Con orden judicial otorgada por el Juan José Suárez, se ingresó por primera vez al sector para dar por finalizada la primera etapa de la investigación y concretar los allanamientos.

Como resultado, se procedió al secuestro de cocaína compactada en forma de ladrillos, sustancia fraccionada lista para la venta al consumidor, y en una de las viviendas se incautaron 95 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, una balanza digital de precisión, material de fraccionamiento, un arma de fuego calibre 22, municiones del mismo calibre, diez teléfonos celulares, plantas de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

En el marco del procedimiento fueron aprehendidas cuatro personas, tres hombres y una mujer: Antonio Ramón Paz Gil (20), José del Rosario Alfonso González (31), Mariano Cabrera Rolón (29) y Hila Mereles Aguilera (49). Tres de los detenidos son de nacionalidad paraguaya y uno argentino. Los mismos quedaron a disposición de la Justicia, evaluándose el pedido de detención correspondiente.

Cabe destacar que durante el desarrollo del operativo, vecinos linderos a los domicilios allanados manifestaron en forma expresa su apoyo a la medida llevada adelante por el personal policial.

Los aprehendidos fueron alojados en dependencias policiales de las ciudades de Chillar, Benito Juárez, Rauch y General Lamadrid, mientras continúan las actuaciones judiciales.