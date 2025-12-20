Choque por alcance en el kilómetro 198 de la Ruta 3

En la madrugada, alrededor de las 00:05, se produjo un choque por alcance entre dos camiones en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional Nº 3.

Según información, ambos vehículos circulaban en sentido Azul hacia Las Flores, cuando por causas que se investigan se registró la colisión.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Las Flores para ser revisados por médicos.

En el lugar trabajó efectivos de Policía Vial Las Flores.