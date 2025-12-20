Choque por alcance en el kilómetro 198 de la Ruta 3

Allanamiento en Olavarría por comercialización ilegal de fauna silvestre: secuestran aves y tortugas
Además informaron que hay una persona detenida identificada como Sharon ilocio.
En la madrugada, alrededor de las 00:05, se produjo un choque por alcance entre dos camiones en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional Nº 3.
Según información, ambos vehículos circulaban en sentido Azul hacia Las Flores, cuando por causas que se investigan se registró la colisión.
Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Las Flores para ser revisados por médicos.
En el lugar trabajó efectivos de Policía Vial Las Flores.
Además informaron que hay una persona detenida identificada como Sharon ilocio.
Se trata de un minibús más moderno y confortable que presta servicio de lunes a viernes, con nuevos horarios y tarifas diferenciadas.
Afortunadamente las lesiones no son de gravedad.
La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales.
La investigación continúa informaron fuentes judiciales.
Dos vehículos involucrados en el siniestro.
Afortunadamente las lesiones no son de gravedad.
Ocurrió en el barrio Villa Piazza norte.
La motociclista resultó con heridas leves.
La empresa opera con una flota de 25 camionetas y presta servicios en Azul, Chillar, Cacharí y Tapalqué.
La causa quedó en manos de la UFI 6 del Departamento Judicial Azul.
Para los barrios Chacras de Bruno y SOCOA.
Se trata de un minibús más moderno y confortable que presta servicio de lunes a viernes, con nuevos horarios y tarifas diferenciadas.
Además informaron que hay una persona detenida identificada como Sharon ilocio.