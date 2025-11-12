Dos jóvenes detenidos en Olavarría por un robo agravado

Personal policial llevó adelante un operativo que culminó con la detención de dos hombres acusados de un robo agravado ocurrido en enero del año pasado.

Los procedimientos, dispuestos por el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del Dr. Federico Barberena y con intervención de la UFI N° 13 del Dr. Adrián Peiretti, se realizaron en dos domicilios de la ciudad de Olavarría: uno ubicado en calle Antártida Argentina y otro en calle Colón.

Durante los allanamientos fueron detenidos Juan Ignacio Galván (22) y Alexandro Naim Arista (22), quienes quedaron imputados en una causa caratulada como “Robo Agravado”.

El hecho que motivó la investigación tuvo lugar en enero de 2024, cuando una vecina denunció el robo de su motocicleta Corven 110cc, color negra, que había dejado estacionada en la vereda de su domicilio en calle Roca de Azul.

Tras un trabajo conjunto del GTO de la Comisaría Primera de Azul y de la Segunda de Olavarría, que incluyó el análisis de registros fílmicos y la toma de declaraciones testimoniales, se logró identificar a los presuntos autores del hecho.

Los detenidos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría Segunda de Olavarría para el cumplimiento de recaudos legales, y posteriormente serán conducidos a la sede de la Comisaría Primera de Azul.