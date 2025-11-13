Accidente fatal en Ruta 50: un hombre de 79 años perdió la vida tras volcar su camioneta

Este jueves por la tarde, alrededor de las 18, personal policial de la Subcomisaría de Cacharí, bomberos voluntarios y profesionales del hospital acudieron a un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 50, a unos 8 kilómetros de la localidad.

El llamado de alerta fue recibido inicialmente por el cuartel de bomberos, quienes informaron sobre un posible vuelco en la traza provincial. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que había una camioneta Toyota Hilux (dominio EHT-043) volcada y en su interior permanecía su conductor, identificado como Jorge Luis Damperat, de 79 años, domiciliado en la zona rural de Pardo, partido de Las Flores.

A pesar de la rápida intervención, el hombre fue hallado sin vida.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación y forman parte de las actuaciones iniciadas por personal policial.

Interviene en la causa la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti. Desde la Fiscalía se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las pericias y establecer en detalle cómo se produjo el trágico hecho.