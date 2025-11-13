Accidente fatal en Ruta 50: un hombre de 79 años perdió la vida tras volcar su camioneta

El robo agravado ocurrió en nuestra ciudad.
Este jueves por la tarde, alrededor de las 18, personal policial de la Subcomisaría de Cacharí, bomberos voluntarios y profesionales del hospital acudieron a un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 50, a unos 8 kilómetros de la localidad.
El llamado de alerta fue recibido inicialmente por el cuartel de bomberos, quienes informaron sobre un posible vuelco en la traza provincial. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que había una camioneta Toyota Hilux (dominio EHT-043) volcada y en su interior permanecía su conductor, identificado como Jorge Luis Damperat, de 79 años, domiciliado en la zona rural de Pardo, partido de Las Flores.
A pesar de la rápida intervención, el hombre fue hallado sin vida.
Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación y forman parte de las actuaciones iniciadas por personal policial.
Interviene en la causa la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti. Desde la Fiscalía se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las pericias y establecer en detalle cómo se produjo el trágico hecho.
Un camión de YPF volcó en la Ruta 3
Por suerte, el conductor resultó ileso.
El auto fue removido en horas del mediodía.
Vialidad Rural continúa con tareas de mantenimiento en los caminos del Partido de Azul
Solicitan a los vecinos evitar la circulación durante e inmediatamente después de las lluvias para preservar los caminos.
El animal falleció en el lugar del hecho.
Puesta en valor de la pileta del CEF de Cacharí de cara a la temporada de verano
Avanzan las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en la pileta del Centro de Educación Física de Cacharí.
El deceso se produjo en el lugar del hecho.
En el hecho falleció un hombre de 46 años.
Detuvieron al conductor del camión
Arrestaron al acusado de homicidio simple con dolo eventual tras un incidente de tránsito.
“Un Abrazo para los Amigos” destinó 26 millones de pesos para la remodelación de espacios y baños del establecimiento.
Azul contará con un parque solar
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
El robo agravado ocurrió en nuestra ciudad.
Investigan las razones del deceso.