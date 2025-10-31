Un hombre con frondosos antecedentes fue aprehendido por comercio de estupefacientes

En el marco de una investigación iniciada a principios de junio, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul logró aprehender a un hombre identificado como Moreno Walter Florentino de 55 años acusado de dedicarse a la venta de estupefacientes en una vivienda ubicada en calle España al 0440, de Azul.

Según se informó, la pesquisa comenzó tras recibir información que señalaba que en dicho domicilio se comercializaban sustancias prohibidas, concretamente clorhidrato de cocaína y marihuana. La investigación fue llevada adelante con intervención de la UFI N° 22, a cargo del agente fiscal Dr. Adrián Peiretti.

El sospechoso, quien registra múltiples antecedentes penales y ha cumplido condenas por robos calificados y otros delitos, despertó la atención de los detectives por el constante movimiento de personas que ingresaban y salían del lugar.

Durante varias semanas, los efectivos realizaron tareas de vigilancia encubierta y, con los elementos de prueba reunidos, la Fiscalía determinó que el imputado lideraba parte de la venta de drogas en esa zona de la ciudad.

Con la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, se llevó a cabo el operativo en la tarde del jueves 30 de octubre, alrededor de las 18 horas. En el procedimiento, los agentes secuestraron cocaína y marihuana fraccionada para la venta, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, además de dinero en efectivo.

El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. En la jornada de hoy será indagado en sede de la Fiscalía N° 22, y posteriormente alojado en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, a la espera de cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.