Grave accidente entre un auto y una moto

Este viernes, en horas del mediodía, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Mitre y Arenales, en Azul.

Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Renault Sandero de color cobre, dominio JKD-977, conducido por José Exequiel Calisaya (32), colisionó con una motocicleta marca Suzuki ZZR, de color azul, dominio 552-AMS, guiada por Santiago Larraburu, de 23 años.

A raíz del fuerte impacto, el joven motociclista fue trasladado inconsciente al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” por personal del SAME, donde permanece internado con lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, junto a efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Por disposición de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Azul, se instruyen actuaciones caratuladas “Lesiones culposas”. Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Primera de Azul, mientras que el automóvil fue además incautado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias.