Grave accidente entre un auto y una moto

Un hombre con frondosos antecedentes fue aprehendido por comercio de estupefacientes
Quedó a la espera de cupo en el SPB.
Este viernes, en horas del mediodía, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Mitre y Arenales, en Azul.
Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil Renault Sandero de color cobre, dominio JKD-977, conducido por José Exequiel Calisaya (32), colisionó con una motocicleta marca Suzuki ZZR, de color azul, dominio 552-AMS, guiada por Santiago Larraburu, de 23 años.
A raíz del fuerte impacto, el joven motociclista fue trasladado inconsciente al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” por personal del SAME, donde permanece internado con lesiones de gravedad.
En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas, junto a efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.
Por disposición de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Azul, se instruyen actuaciones caratuladas “Lesiones culposas”. Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Primera de Azul, mientras que el automóvil fue además incautado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Ocurrió en 25 de Mayo y Delia Bermay: una joven resultó lesionada.
Un motociclista resultó con lesiones.
Una joven fue llevada al nosocomio.
Se desconocen las razones que motivaron a la trágica decisión.
Además dialogó con los integrantes y destacó el trabajo inclusivo que se realiza en el espacio.
Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Vialidad Nacional se comprometió a garantizar el mantenimiento.
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.
Además, se anunció la continuidad de trabajos vinculados a la hidráulica y al acceso principal del sector.
Amplia participación y continuidad institucional en la Asamblea General de la Cooperativa Eléctrica de Azul.