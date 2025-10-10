Un hombre falleció en un grave accidente en la Ruta Nacional 226

Un fatal accidente ocurrió en la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 260, aproximadamente a dos kilómetros del peaje de Hinojo. El siniestro vial fue protagonizado por un camión y un tractor y dejó como saldo la muerte de un hombre oriundo del partido de Olavarría.

Según las primeras informaciones, el tractor habría intentado incorporarse a la ruta al salir de un establecimiento rural cuando fue violentamente embestido por un camión que circulaba en la misma dirección. La violencia del impacto provocó severos daños materiales y consecuencias irreversibles para el conductor del tractor, quien falleció en el lugar.



La víctima fatal fue identificada como Fernando Losardo, de 48 años, con domicilio en Colonia Nievas, partido de Olavarría. De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, Losardo se desplazaba en un tractor cuando, por causas que aún se intentan establecer, fue impactado de lleno por el camión sobre la traza nacional.

El otro vehículo involucrado fue un camión IVECO perteneciente a la empresa Transporte Frontera Sur SRL, conducido por Martín Pedro Ramón, vecino de Olavarría de 68 años. El transportista resultó ileso, aunque debió ser asistido preventivamente debido al estado de shock provocado por la magnitud del siniestro.



En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Vial Azul, Gendarmería Nacional, Infantería Azul, Policía de Olavarría, además de Policía Científica de Azul, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del choque. El tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate e investigación.

La causa fue caratulada preliminarmente como “homicidio culposo” y quedó bajo investigación de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Azul.