Vuelco de un camión en Ruta 51: no hubo heridos

El siniestro se produjo este viernes en horas de la tarde.
Un camión que transportaba automóviles volcó este lunes sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 352, en cercanías de Tapalqué, dejando la calzada totalmente obstruida. A pesar del impacto, no se registraron personas heridas.
El siniestro vial fue protagonizado por un camión Renault Premium, dominio HRU 277, con acoplado JPR 212, conducido por Emanuel Alejandro Galetovich, de 28 años, oriundo de Esteban Echeverría.
Según informaron fuentes oficiales, el rodado se desplazaba en sentido ascendente cuando, por causas que se investigan, perdió el control y terminó volcando sobre uno de sus laterales en plena calzada.
El conductor resultó ileso y no requirió asistencia médica, aunque fue trasladado preventivamente al Hospital Municipal de Tapalqué para su evaluación.
Según las primeras pericias en la zona, la causa aparente del accidente sería una distracción del conductor.
Trabajan en el lugar personal del Destacamento Vial de Alvear, Comisaría de Tapalqué y Bomberos Voluntarios de Tapalqué, quienes permanecen asistiendo en la señalización y prevención mientras se aguarda la llegada de una grúa para retirar el camión y liberar la ruta.
El tránsito permanece interrumpido hasta nuevo aviso.
