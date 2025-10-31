Un furgón embistió a un equino en Ruta Provincial 60

En horas de la noche, se produjo un accidente en la Ruta Provincial 60, a aproximadamente 10 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 3, cuando un furgón colisionó contra un equino.

El vehículo involucrado, un Mercedes Benz Sprinter (patente AH705ZP), era conducido por Hernán Daniel Cortes, de 65 años y vecino de Azul, quien fue trasladado al Hospital Dr. Ángel Pintos para recibir atención médica. Según informaron desde el nosocomio local, Cortes recibió el alta poco tiempo después al constatarse que no presentaba lesiones.

El accidente ocurrió mientras el furgón transitaba en sentido Rauch hacia Azul. Tras la colisión, el vehículo quedó sobre la cinta asfáltica, con el tránsito interrumpido momentáneamente en la zona. Personal de policía Vial Azul y del CPR Azul trabajó en el lugar para asistir y asegurar la circulación.