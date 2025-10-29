Detuvieron a un hombre acusado por un abuso sexual

Ocurrió en 25 de Mayo y Delia Bermay: una joven resultó lesionada.
Personal policial de la Comisaría Primera de Azul detuvo a un hombre de 37 años por una causa judicial que se remonta al año 2019, cuando fue denunciado por un abuso sexual ocurrido en un descampado de la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14:45, en la intersección de las calles Las Flores y Tapalqué, donde fue aprehendido Omar René Gaitán, en cumplimiento de una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Federico Barberena, en el marco de la causa tramitada por la UFI N°2, bajo la intervención del fiscal Dr. David Carballo.
Según consta en el expediente judicial, el hecho investigado ocurrió el 28 de julio de 2019, cuando una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual en un descampado ubicado en avenida Mujica y las vías del ferrocarril.
Tras diversas tareas de investigación realizadas por el GTO de la dependencia policial, Gaitán fue localizado y trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
