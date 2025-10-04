Detenido en Cacharí por incumplir una orden de restricción

En la madrugada de este sábado, personal policial de la Subcomisaría de Cacharí detuvo a un joven por desobediencia judicial, tras violar una medida de restricción de acercamiento vigente.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando un llamado alertó que un hombre con prohibición de acercamiento hacia su ex pareja se encontraba en el domicilio de la misma.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de Eber Rubén Cáceres, de 20 años, quien se hallaba sentado en la puerta de la vivienda de la víctima.

Ante esta situación, se procedió a su detención en el marco de la causa que se instruye en el Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial de Azul.

Intervienen además la UFI 2 y la Defensoría Oficial en turno.