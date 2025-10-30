Nueva jornada del programa “Sembrando Comunidad” en el CAPS N°8

Esta mañana, en el Centro de Atención Primaria de la Salud N°8, se desarrolló una nueva jornada del programa municipal “Sembrando Comunidad”, una propuesta que promueve la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la producción sustentable de alimentos.

Durante el encuentro, se ofrecieron charlas introductorias sobre huertas domiciliarias, prácticas de consumo responsable y nutrición equilibrada, además de difundirse información sobre distintas temáticas relacionadas con el bienestar integral.

Asimismo, las familias participantes recibieron semillas y chips de poda para iniciar o continuar con sus cultivos en casa, junto con recetas de comidas saludables elaboradas con productos de estación.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por las áreas de Pymes, Emprendedores y Cooperativas; Ambiente; y Atención Primaria de la Salud, y ya se ha desarrollado en diversos sectores de Azul, además de Cacharí. En los próximos días también llegará a Chillar, con el propósito de seguir acercando la propuesta a toda la comunidad.

El programa busca fortalecer los lazos vecinales, incentivar los hábitos saludables y fomentar el cuidado del entorno a través de la producción comunitaria de alimentos.

Próximas fechas

Viernes 31 de octubre, a las 10, en el CAPS N°1 (Calle 98 N°1169).

Lunes 3 de noviembre, a las 10, en Chillar, en la Plaza San Martín frente a la Delegación Municipal.

Quienes deseen participar pueden inscribirse mediante el siguiente formulario: formulario