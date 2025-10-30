Tras el reclamo conjunto de vecinos, Estrellas Amarillas y los intendentes de Azul y Las Flores, Vialidad Nacional confirmó el inicio inmediato de trabajos de bacheo.
Nueva jornada del programa “Sembrando Comunidad” en el CAPS N°8
La iniciativa municipal busca fomentar hábitos saludables y el cuidado del ambiente a través de la producción sustentable de alimentos.Información general30/10/2025NdA
Esta mañana, en el Centro de Atención Primaria de la Salud N°8, se desarrolló una nueva jornada del programa municipal “Sembrando Comunidad”, una propuesta que promueve la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la producción sustentable de alimentos.
Durante el encuentro, se ofrecieron charlas introductorias sobre huertas domiciliarias, prácticas de consumo responsable y nutrición equilibrada, además de difundirse información sobre distintas temáticas relacionadas con el bienestar integral.
Asimismo, las familias participantes recibieron semillas y chips de poda para iniciar o continuar con sus cultivos en casa, junto con recetas de comidas saludables elaboradas con productos de estación.
La iniciativa es impulsada de manera conjunta por las áreas de Pymes, Emprendedores y Cooperativas; Ambiente; y Atención Primaria de la Salud, y ya se ha desarrollado en diversos sectores de Azul, además de Cacharí. En los próximos días también llegará a Chillar, con el propósito de seguir acercando la propuesta a toda la comunidad.
El programa busca fortalecer los lazos vecinales, incentivar los hábitos saludables y fomentar el cuidado del entorno a través de la producción comunitaria de alimentos.
Próximas fechas
Viernes 31 de octubre, a las 10, en el CAPS N°1 (Calle 98 N°1169).
Lunes 3 de noviembre, a las 10, en Chillar, en la Plaza San Martín frente a la Delegación Municipal.
Quienes deseen participar pueden inscribirse mediante el siguiente formulario: formulario
Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Se realizó en Azul.
La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
Nueva jornada del proyecto “Semillitas de Palabras” en la Plaza Juan Manuel de Rosas
La iniciativa busca fomentar la lectura y crear bibliotecas comunitarias en espacios de salud para promover la humanización del sistema.
El director de Turismo brindó una charla a estudiantes del CFP N° 401
El funcionario compartió con los alumnos sobre las acciones de promoción que lleva adelante el Municipio en provincia y nación.
Charla sobre reciclaje y EcoPuntos en la Plaza de los Abuelos del Balneario
Promotoras ambientales de la cooperativa “El Resurgimiento” brindaron información a vecinos y vecinas sobre la separación en origen y el uso adecuado de los contenedores verdes.
Accidente de tránsito en Av Mitre y Moreno
Un motociclista resultó con lesiones.
Ocurrió en 25 de Mayo y Delia Bermay: una joven resultó lesionada.
Además dialogó con los integrantes y destacó el trabajo inclusivo que se realiza en el espacio.
Los nuevos carteles destacan el valor patrimonial de la Plaza San Martín e incorporan un código QR con información turística y cultural del Partido de Azul.
Puesta en valor de la pileta del CEF de Cacharí de cara a la temporada de verano
Avanzan las tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en la pileta del Centro de Educación Física de Cacharí.
El delito ocurrió en el año 2019 y desde hace 6 años que goza de libertad.
Gestiones para reparar la ruta nacional 3
Vialidad Nacional se comprometió a garantizar el mantenimiento.