Accidente de tránsito en Av Mitre y Moreno

En la mañana de este martes, alrededor de las 7:45, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av Mitre y Moreno, en la ciudad de Azul.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Honda Wave 110 c.c., de color blanca (dominio A147DCR), conducida por Gerónimo Oscar Rigo, y un automóvil Ford Ka (dominio AD723UT) manejado por Elsa Noemí Ledesma, de 73 años.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde fue atendido por lesiones que, según se informó, no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial de CPA junto con Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Se iniciaron actuaciones caratuladas “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.