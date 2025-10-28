Siniestro vial entre un auto y una bicicleta

Este martes, alrededor de las 23 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida 25 de Mayo y Delia Bermay (ex calle 8), en la ciudad de Azul.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Peugeot 206 de color gris (dominio HIL-064), conducido por Osvaldo Regalado, de 65 años, y una bicicleta marca Moove, tipo mountain bike rodado 29, guiada por Victoria Costa, de 21 años.

Como consecuencia del impacto, la joven ciclista fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de patrullas y se solicitó la colaboración de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

Interviene en la causa la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul. Las actuaciones fueron caratuladas “Lesiones culposas”.

El automóvil fue secuestrado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificatorias.