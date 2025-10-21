La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Se realizó en Azul.
El Fiscal General Departamental de Azul, Dr. Marcelo A. Sobrino, y el Juez Federal Dr. Gabriel Di Giulio encabezaron la Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal, que tuvo lugar en la sede del Juzgado Federal de Azul, ubicada en calle De Paula 468.
El encuentro contó con la participación del Fiscal Federal Dr. Santiago Eyherabide, la Dra. María José Buglione (Fiscal Federal), el Dr. Lucas Moyano (Auxiliar Letrado de la Fiscalía Federal) y el Dr. Marcos Silvagni (Fiscal subrogante en Tandil). En representación del Ministerio Público Fiscal Departamental, acompañó al Dr. Sobrino el Dr. Adrián Peiretti, Fiscal subrogante de la UFI N°22, especializada en la temática de estupefacientes.
Durante la jornada, los representantes de ambos fueros —provincial y federal— intercambiaron información y proyectaron estrategias conjuntas de investigación en materia de narcotráfico, en el marco del espacio de trabajo previsto por la Ley 27.502. El objetivo común fue fortalecer la cooperación interinstitucional y trazar nuevos lineamientos de acción conjunta entre las distintas jurisdicciones.
En el encuentro se analizaron los principales desafíos en materia de persecución y represión del tráfico ilícito de drogas, así como otras problemáticas penales que afectan a la región. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de optimizar los recursos disponibles y de trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad, ante la escasez de personal operativo en la zona.
Asimismo, se debatió sobre la problemática del tráfico de drogas en el Departamento Judicial Azul, la posibilidad de articular con universidades y escuelas secundarias encuestas sobre consumo y percepción social de las drogas, y la necesidad de analizar la competencia entre la Justicia Provincial y la Federal, proponiéndose una futura reunión con la Cámara Penal para unificar criterios. También se trató el uso y control de cámaras de seguridad privadas como herramienta preventiva y de apoyo a las investigaciones, la preocupación por la falta de recursos, especialmente en lo que respecta a la dotación de Gendarmería Nacional, y la situación de ocupación carcelaria derivada de las detenciones federales en la zona, buscando estrategias conjuntas para su abordaje.
La reunión concluyó con el compromiso de mantener un trabajo articulado y sostenido entre los organismos provinciales y federales, con el propósito de mejorar la eficacia en la persecución penal y el combate al narcotráfico en todo el ámbito del Departamento Judicial Azul.
