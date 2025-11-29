Aprehendieron a un hombre por el hurto de dinero en un micro rumbo a Retiro

En la mañana de este sábado, personal policial intervino en la Terminal de Ómnibus de Azul tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hurto ocurrido a bordo de un micro de la empresa Vía Tac con destino a Retiro.

Según informaron, durante el viaje Kevin Daniel Soplán (30) sustrajo una importante suma de dinero —$1.400.000— del interior de la mochila perteneciente a un joven de 27 años. El hecho fue advertido por una pasajera, quien observó la maniobra y rápidamente dio aviso al damnificado y al chofer, lo que permitió la intervención inmediata de la policía al arribar a la terminal azuleña.

En el lugar se concretó la aprehensión del sospechoso y se logró el recupero total del dinero. Tanto la testigo como la víctima prestaron declaración sobre lo ocurrido.

Interviene en la causa la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Azul.

La investigación continúa bajo la carátula “Hurto”, con actuaciones remitidas a la Comisaría Primera de Azul.