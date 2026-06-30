Continúan a buen ritmo las obras de bacheo de hormigón

Esta mañana en la intersección de Salta y Colón, el intendente Nelson Sombra verificó el avance de la obra de bacheo de hormigón, licitada oportunamente y ejecutada por la empresa Vizzolini.

La misma se desarrolla en distintos puntos con un alcance total de 1500 metros cuadrados y una inversión aproximada de 133 millones de pesos, con fondos provenientes de la Tasa Vial a los Combustibles correspondientes al período 2026.

En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos Gustavo Vitale.

Allí, dialogaron con el representante técnico de la firma Nicolás Martínez, quien explicó las características de la intervención, que comprende la demolición de los sectores deteriorados, el reacondicionamiento de las bases y el posterior llenado con hormigón.

Además, conversaron con vecinos del sector, quienes manifestaron su satisfacción por la realización de los trabajos.

Al respecto, Martínez señaló que “ya hemos hecho varias obras con el Municipio y seguiremos avanzando todos juntos. Esto es todo con mano de obra local; por ejemplo, el hormigón es de la empresa Ascar. La verdad, estamos muy contentos de que podamos trabajar gente de Azul, haciendo crecer las empresas, y esperamos seguir avanzando en esta mejora”.

En este marco, el intendente Sombra se refirió a la planificación de las distintas etapas para mejorar la transitabilidad y destacó que “desde que asumimos estamos haciendo un trabajo continuo. Esta es una problemática que tiene muchísimos años, que es la transitabilidad del Partido de Azul. Con esta obra se termina de reparar la calle Salta desde avenida 25 de Mayo hasta la Guardia del Hospital, un sector que se encontraba muy deteriorado y es muy utilizado”.

En tanto, el mandatario indicó que, desde el inicio de la gestión y con esta intervención incluida, ya se abordó el 70% de las situaciones vinculadas al estado del pavimento.

Posteriormente, las autoridades recorrieron las tareas de bacheo en Alvear y Tapalqué.