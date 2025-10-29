El intendente Sombra visitó el Taller Protegido “ConVivir”

Gestiones para reparar la ruta nacional 3
Ayer por la tarde, el intendente Nelson Sombra visitó el Taller Protegido “ConVivir”, que funciona en el Centro de Día para la Tercera Edad y está destinado a personas con discapacidad. El espacio tiene como objetivo promover la formación y la inclusión laboral de sus participantes mediante el aprendizaje de diferentes oficios.
En primera instancia, el jefe comunal recorrió la obra de ampliación del ingreso, próxima a finalizar, junto al secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan José Zurro y parte del equipo de trabajo del taller. Durante el recorrido, analizaron la organización del sector y las tareas que allí se realizan.
Posteriormente, Sombra compartió actividades con los 30 concurrentes —de entre 22 y 61 años—, quienes le mostraron la dinámica cotidiana del espacio y las producciones que elaboran. Entre ellas, se destacan trabajos de pintura, costura, elaboración de llaveros, escobas, escobillones y diversas intervenciones artísticas realizadas bajo distintas técnicas y materiales.
Durante la jornada, dialogaron sobre la comercialización de los productos y evaluaron acciones para potenciar las ventas, como la incorporación del taller a la Feria Franca y la compra de artículos por parte del Municipio. También abordaron la necesidad de modernizar la maquinaria y avanzar en nuevos proyectos.
Asimismo, recorrieron la zona de la cancha de bochas, que el grupo busca reacondicionar para practicar la disciplina.
El Taller “ConVivir” continúa ampliando su propuesta. Actualmente, se suman la fabricación de bolsas de papel, sobres y trabajos de marroquinería, además de los talleres ya mencionados. También se desarrollan actividades itinerantes de teatro, Educación Sexual Integral y educación física, junto con salidas extralaborales que promueven la integración comunitaria, como visitas al Teatro Español y a la Casa Ronco.
En este contexto, el intendente Sombra expresó:
“Estamos compartiendo una tarde en el Centro de Día donde funciona ConVivir, la nueva sede que ofrecimos desde el Municipio a lo que eran los talleres protegidos de CAMECAL. Pasamos una tarde hermosa de trabajo, escuchando todos los proyectos laborales de los vecinos y vecinas que conviven acá. Hay muchísimo para hacer y para seguir sumando”.
