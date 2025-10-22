Avanzan las tareas de mejoramiento en caminos rurales

El Municipio de Azul informó que se están realizando trabajos en distintos caminos rurales que integran la localidad de 16 de Julio. Las tareas se desarrollan de manera articulada con el ente descentralizado responsable del mantenimiento vial.

En esta etapa, se lleva adelante la construcción de un paso de agua con el objetivo de optimizar la circulación en sectores que se vieron comprometidos por las intensas lluvias. En el lugar, se ejecuta la instalación de una alcantarilla que permitirá un adecuado escurrimiento del agua y evitará futuros anegamientos.

Estas intervenciones se suman a las obras previamente concretadas en la delegación, en el marco del programa de mantenimiento de calles de tierra. Dichos trabajos fueron adjudicados mediante una licitación pública destinada a la contratación de 40 horas máquina, financiadas con recursos provenientes de la Tasa Vial aplicada a los combustibles.

Las acciones incluyeron la limpieza de cunetas, la reconformación de perfiles y el aporte de material estabilizado, con el propósito de garantizar una mejor transitabilidad y reforzar la infraestructura rural de la zona.