Avanzan las tareas de mejoramiento en caminos rurales

El encuentro se realizará el jueves 30 de octubre en el Concejo Deliberante y abordará el proyecto de creación del Instituto Mixto de Turismo.
El Municipio de Azul informó que se están realizando trabajos en distintos caminos rurales que integran la localidad de 16 de Julio. Las tareas se desarrollan de manera articulada con el ente descentralizado responsable del mantenimiento vial.
En esta etapa, se lleva adelante la construcción de un paso de agua con el objetivo de optimizar la circulación en sectores que se vieron comprometidos por las intensas lluvias. En el lugar, se ejecuta la instalación de una alcantarilla que permitirá un adecuado escurrimiento del agua y evitará futuros anegamientos.
Estas intervenciones se suman a las obras previamente concretadas en la delegación, en el marco del programa de mantenimiento de calles de tierra. Dichos trabajos fueron adjudicados mediante una licitación pública destinada a la contratación de 40 horas máquina, financiadas con recursos provenientes de la Tasa Vial aplicada a los combustibles.
Las acciones incluyeron la limpieza de cunetas, la reconformación de perfiles y el aporte de material estabilizado, con el propósito de garantizar una mejor transitabilidad y reforzar la infraestructura rural de la zona.
El intendente recibió un alcoholímetro y Pases Libres Multimodales, y avanzó en acuerdos para señalización y capacitaciones viales.
Reunión del COPRET en Azul para fortalecer la articulación entre educación, trabajo y producción
La mesa local del COPRET avanzó en la planificación de la oferta de formación laboral en Azul.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Municipio y la AECA
Estuvo acompañada por referentes locales.
Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.
El tránsito continúa interrumpido.
La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Se realizó en Azul.
Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
El Municipio ejecuta obras de drenaje y mantenimiento para mejorar la circulación en sectores afectados por las lluvias.