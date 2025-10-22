Convocan a participar de la Mesa de Promoción Turística de Azul

El Municipio ejecuta obras de drenaje y mantenimiento para mejorar la circulación en sectores afectados por las lluvias.
El Municipio de Azul reiteró la convocatoria a prestadores, profesionales, empresas, emprendedores, instituciones, docentes, estudiantes y vecinos vinculados a la actividad turística del partido a participar de la próxima reunión de la Mesa de Promoción Turística de Azul.
Durante el encuentro se tratará el proyecto de Ordenanza para la creación del Instituto Mixto de Turismo de Azul, una iniciativa que busca fomentar la participación ciudadana en las instancias de planificación y desarrollo turístico del distrito.
La reunión se llevará a cabo el jueves 30 de octubre a las 19, en el Concejo Deliberante de Azul, y constituye un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el sector público y privado, orientado a potenciar el crecimiento sostenible del turismo local.
Reunión del COPRET en Azul para fortalecer la articulación entre educación, trabajo y producción
La mesa local del COPRET avanzó en la planificación de la oferta de formación laboral en Azul.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Municipio y la AECA
Estuvo acompañada por referentes locales.
Durante el encuentro se abordaron temas de huertas domiciliarias y alimentación saludable, y se entregaron semillas y chips de poda.
El tránsito continúa interrumpido.
La propuesta brinda formación teórico-práctica y apunta a fortalecer la inserción laboral de las y los jóvenes del partido de Azul.
Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
Quinta Reunión de Coordinación Jurisdiccional para la Persecución Penal
Se realizó en Azul.
Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
