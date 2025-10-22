Convocan a participar de la Mesa de Promoción Turística de Azul

El Municipio de Azul reiteró la convocatoria a prestadores, profesionales, empresas, emprendedores, instituciones, docentes, estudiantes y vecinos vinculados a la actividad turística del partido a participar de la próxima reunión de la Mesa de Promoción Turística de Azul.

Durante el encuentro se tratará el proyecto de Ordenanza para la creación del Instituto Mixto de Turismo de Azul, una iniciativa que busca fomentar la participación ciudadana en las instancias de planificación y desarrollo turístico del distrito.

La reunión se llevará a cabo el jueves 30 de octubre a las 19, en el Concejo Deliberante de Azul, y constituye un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el sector público y privado, orientado a potenciar el crecimiento sostenible del turismo local.