Apertura de ofertas para la reconstrucción de sumideros

Esta mañana, en la Oficina de Compras municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la obra de reconstrucción de tapas de sumideros en el partido de Azul.

El acto contó con la presencia del jefe de Compras, Juan Rampoldi, en representación de la comuna, junto a los proveedores que participaron de la convocatoria.

En esta oportunidad, se presentaron dos propuestas:

Castañares Juan: $14.978.000,00

Rodríguez Juan Carlos: $11.733.900,00

Las ofertas serán ahora evaluadas por la Comisión Evaluadora, que determinará la adjudicación final de la obra.





