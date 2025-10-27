Apertura de ofertas para la reconstrucción de sumideros

Para la instalación de cajeros automáticos en el Hospital Pintos.
Esta mañana, en la Oficina de Compras municipal, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la obra de reconstrucción de tapas de sumideros en el partido de Azul.
El acto contó con la presencia del jefe de Compras, Juan Rampoldi, en representación de la comuna, junto a los proveedores que participaron de la convocatoria.
En esta oportunidad, se presentaron dos propuestas:
Castañares Juan: $14.978.000,00
Rodríguez Juan Carlos: $11.733.900,00
Las ofertas serán ahora evaluadas por la Comisión Evaluadora, que determinará la adjudicación final de la obra.
Se creó el Archivo Histórico Municipal
Se promulgó la ordenanza que crea un espacio para conservar y difundir la memoria documental de la ciudad.
Más de 50 millones de pesos fueron destinados a programas de subsidios, microcréditos y acceso a lotes con servicios
El encuentro se realizará el jueves 30 de octubre en el Concejo Deliberante y abordará el proyecto de creación del Instituto Mixto de Turismo.
El Municipio ejecuta obras de drenaje y mantenimiento para mejorar la circulación en sectores afectados por las lluvias.
El intendente recibió un alcoholímetro y Pases Libres Multimodales, y avanzó en acuerdos para señalización y capacitaciones viales.
Un hombre resultó herido.
Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
Robo en una vivienda de Azul.
Se desconocen las razones que motivaron a la trágica decisión.
Una joven fue llevada al nosocomio.
El objetivo es mejorar el sistema pluvial en distintos sectores de la ciudad.
Los equipos municipales volvieron a sobresalir en el certamen regional.