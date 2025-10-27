Firma de convenio entre el Municipio y el Banco Provincia

Esta tarde, en su despacho, el intendente Nelson Sombra firmó un contrato con el gerente de la sucursal Azul del Banco Provincia, Remo Bertozzi, mediante el cual la comuna cede en comodato a la entidad bancaria un espacio de aproximadamente 28,16 m² ubicado en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, sobre calle Amado Diab 270.

A partir de este acuerdo, el Banco Provincia instalará —a su exclusivo cargo— una cabina modular destinada a la operación de cajeros automáticos, con el objetivo de brindar un servicio más accesible y cercano a pacientes, familiares y personal de salud.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de renovaciones sucesivas y automáticas por iguales períodos.

Durante la firma del documento, el intendente Sombra estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale.