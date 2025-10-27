Firma de convenio entre el Municipio y el Banco Provincia

El objetivo es mejorar el sistema pluvial en distintos sectores de la ciudad.
Esta tarde, en su despacho, el intendente Nelson Sombra firmó un contrato con el gerente de la sucursal Azul del Banco Provincia, Remo Bertozzi, mediante el cual la comuna cede en comodato a la entidad bancaria un espacio de aproximadamente 28,16 m² ubicado en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, sobre calle Amado Diab 270.
A partir de este acuerdo, el Banco Provincia instalará —a su exclusivo cargo— una cabina modular destinada a la operación de cajeros automáticos, con el objetivo de brindar un servicio más accesible y cercano a pacientes, familiares y personal de salud.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de renovaciones sucesivas y automáticas por iguales períodos.
Durante la firma del documento, el intendente Sombra estuvo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Vitale.
Se creó el Archivo Histórico Municipal
Se promulgó la ordenanza que crea un espacio para conservar y difundir la memoria documental de la ciudad.
Más de 50 millones de pesos fueron destinados a programas de subsidios, microcréditos y acceso a lotes con servicios
El encuentro se realizará el jueves 30 de octubre en el Concejo Deliberante y abordará el proyecto de creación del Instituto Mixto de Turismo.
El Municipio ejecuta obras de drenaje y mantenimiento para mejorar la circulación en sectores afectados por las lluvias.
El intendente recibió un alcoholímetro y Pases Libres Multimodales, y avanzó en acuerdos para señalización y capacitaciones viales.
Un hombre resultó herido.
Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
Robo en una vivienda de Azul.
Se desconocen las razones que motivaron a la trágica decisión.
Una joven fue llevada al nosocomio.
Los equipos municipales volvieron a sobresalir en el certamen regional.