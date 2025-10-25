Hallaron sin vida a un hombre en su vivienda

Este sábado por la mañana, un hombre de 69 años fue encontrado sin vida en su domicilio de calle Lavalle N° 842, en la ciudad de Azul.

Según información oficial, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al arribar, los efectivos hallaron a Carlos Norberto Pérez, de 69 años, tendido en un sillón con una herida de arma de fuego en la sien y un revólver en su cintura.

Minutos después, una ambulancia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” se hizo presente y el personal médico constató que el hombre no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó Policía Científica, realizando las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, avaló lo actuado e inició las actuaciones caratuladas “Averiguación causales de muerte”.

Ante hechos de esta naturaleza, se recuerda que existen líneas de atención y acompañamiento disponibles para quienes atraviesen situaciones de crisis o malestar emocional:

• Emergencias: 911 / 107

• Atención Primaria de la Salud (APS): 2281-316798

• Consultorios externos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”: 2281-412097

• Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”: 2281-423640

• Centro Provincial de Atención (CPA): 2281-434096

• Línea provincial: 0800-222-5462

• Línea nacional: 0800-999-0091 (Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte)