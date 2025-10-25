Hallaron sin vida a un hombre en su vivienda

Robo en una vivienda de Azul.
Este sábado por la mañana, un hombre de 69 años fue encontrado sin vida en su domicilio de calle Lavalle N° 842, en la ciudad de Azul.
Según información oficial, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al arribar, los efectivos hallaron a Carlos Norberto Pérez, de 69 años, tendido en un sillón con una herida de arma de fuego en la sien y un revólver en su cintura.
Minutos después, una ambulancia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” se hizo presente y el personal médico constató que el hombre no presentaba signos vitales.
En el lugar trabajó Policía Científica, realizando las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, avaló lo actuado e inició las actuaciones caratuladas “Averiguación causales de muerte”.
Ante hechos de esta naturaleza, se recuerda que existen líneas de atención y acompañamiento disponibles para quienes atraviesen situaciones de crisis o malestar emocional:
• Emergencias: 911 / 107
• Atención Primaria de la Salud (APS): 2281-316798
• Consultorios externos del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”: 2281-412097
• Hospital Materno Infantil “Argentina Diego”: 2281-423640
• Centro Provincial de Atención (CPA): 2281-434096
• Línea provincial: 0800-222-5462
• Línea nacional: 0800-999-0091 (Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte)
Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
Dos personas fueron trasladadas al hospital.
Deberá cumplir una pena de 7 meses de prisión.
Notificaron a un policía como presunto agresor.
Increíble: para Vialidad Nacional, la Ruta 3 en Azul está en buen estado y sin pozos
Seguramente, desde Vialidad Nacional hace mucho tiempo que no circulan por la Ruta 3.
Tres binomios locales completaron con éxito los 365 kilómetros de competencia.
Un hombre resultó herido.
Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica
Una mujer fue derivada al nosocomio local.
El Municipio distinguió a los ganadores en cultura y deportes que representaron a Azul en Mar del Plata.
Se creó el Archivo Histórico Municipal
Se promulgó la ordenanza que crea un espacio para conservar y difundir la memoria documental de la ciudad.
Robo en una vivienda de Azul.
Se desconocen las razones que motivaron a la trágica decisión.