Se creó el Archivo Histórico Municipal

El Municipio de Azul informó la promulgación de la Ordenanza N°5561, que establece la creación del Archivo Histórico Municipal, un nuevo espacio destinado a preservar, organizar y difundir el patrimonio documental de la comunidad. El organismo comenzará a funcionar próximamente, y su implementación será comunicada en las próximas semanas.
La iniciativa surge a partir del convenio de colaboración entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la comuna, que contempla, entre otras acciones, la cesión de planos históricos para su conservación en el Archivo Histórico de la Provincia Dr. Ricardo Levene.
Entre los materiales cedidos se destacan 26 planos originales con firma y sello del arquitecto Francisco Salamone, correspondientes a emblemáticas obras de Azul como la plaza San Martín, la portada del Cementerio Municipal y el Matadero Municipal. Esta documentación se encuentra actualmente en proceso de evaluación y registro para su posterior devolución y custodia definitiva por parte del Municipio.
Una vez concluida la etapa de digitalización, el nuevo archivo ofrecerá acceso público, libre y gratuito a su acervo, permitiendo a vecinos, investigadores y estudiantes consultar los documentos históricos de la ciudad.
El trabajo se desarrolla de manera articulada con el equipo del Archivo Histórico Provincial, que recientemente visitó Azul y recorrió el archivo administrativo municipal.
El principal objetivo de la creación de este nuevo espacio es descongestionar el archivo administrativo y establecer criterios de valoración documental, determinando qué expedientes, notas, planos y bibliografía deben preservarse por su valor histórico, mientras otros podrán ser sometidos a los procesos de expurgo previstos por la normativa.
Al respecto, la directora del Centro de Interpretación Salamone, Karina Ruiz, destacó:
“Comenzamos a trabajar asesorados por el personal del Archivo y con base en la Ley Orgánica de las Municipalidades en la creación del Archivo Histórico Municipal, junto con la concejala Inés Laurini”.
Y agregó:
“Finalmente salió la Ordenanza N°5561, que da creación al departamento del Archivo Histórico Municipal, con el propósito fundamental de conservar, difundir y compartir todos aquellos documentos históricos que pertenecen a los habitantes de Azul y que dan cuenta de su historia y de sus procesos identitarios”.
Para concluir, Ruiz subrayó la importancia del proyecto en el contexto actual:
“También en relación a las políticas de la desmemoria y a los discursos de odio que pretenden aniquilar la memoria de un pueblo. Me parece que la creación de estas instituciones tiene que ver justamente con que la política de la memoria tenga una raíz bien profunda en las comunidades”.
