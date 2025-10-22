Sombra gestionó en La Plata medidas para fortalecer la seguridad vial en Azul

Ayer en La Plata, el intendente Nelson Sombra mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Martinucci, con el objetivo de analizar acciones conjuntas para fortalecer la seguridad vial en el partido de Azul.

Durante la reunión, el jefe comunal recibió un alcoholímetro destinado a los controles de tránsito en el distrito, así como Pases Libres Multimodales para vecinos y vecinas que los habían solicitado oportunamente.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Política y Seguridad Vial bonaerense, Eduardo Feijoo; la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti; el director de Transporte de la comuna, Ricardo Méndez; y la colaboradora de la gestión municipal, María Inés Mancini.

En la oportunidad, los representantes azuleños detallaron las distintas acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad vial y reorganización del transporte público, además de las líneas de trabajo proyectadas para los próximos años. Entre ellas, destacaron la identificación de paradas de colectivos y la instalación de nueva señalética, para lo cual el ministro Martinucci comprometió la colaboración de su área a través de un convenio que la cartera provincial mantiene con el Automóvil Club Argentino (ACA).

Asimismo, se abordó la implementación de operativos multidisciplinarios para el control de diferentes problemáticas, como la sobrecarga de peso en camiones que circulan por rutas del distrito.

Concientización ciudadana

Otro de los temas tratados fue la prevención de accidentes de tránsito. En este sentido, Azul desarrolla un programa de concientización y capacitación en escuelas e instituciones locales, orientado a promover la educación vial y el ordenamiento del tránsito desde una construcción comunitaria.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense se garantizó el acompañamiento a estas iniciativas mediante programas provinciales de sensibilización, educación y charlas preventivas, con el propósito de fortalecer la cultura vial y reducir los riesgos en la vía pública.