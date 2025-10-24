Siniestro vial en Av 25 de mayo y Mujica

Son para pacientes oncológicos del Hospital Pintos.
En la mañana de este viernes, alrededor de las 8:15, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Mujica, en la ciudad de Azul.
Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Peugeot 207 de color gris, dominio HUK 675, conducido por María Manuela López, de 55 años, y un camión Iveco modelo 170 de color blanco, con acoplado tanque marca Belgrano color gris, perteneciente a la empresa Luz Azul, al mando de Fernando Oscar Álvarez, de 54 años.
Como consecuencia del impacto, la conductora del vehículo menor fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal de la UPPL Azul y del Comando de patrullas, junto a efectivos de la Comisaría Primera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes caratuladas “Lesiones culposas”, con intervención de la UFI Nº6 del Departamento Judicial de Azul.
Asimismo, se solicitó la presencia de Policía Científica para la realización de las pericias pertinentes.
