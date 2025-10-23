Destacada participación de pilotos azuleños en el “Rally de la Costa”

El pasado fin de semana se desarrolló una nueva edición del “Rally de la Costa”, competencia que contó con un recorrido total de 365 kilómetros. La prueba tuvo su punto de partida en la localidad de Los Hornos (La Plata), continuó hacia Pipinas, luego por la ruta provincial 11 hasta Esquina de Crotto y de allí a Dolores, donde se realizó una neutralización. Posteriormente, los competidores retomaron el trayecto por la autovía 2 hasta Castelli y por la ruta provincial 41 hasta San Miguel del Monte, donde culminó la exigente travesía.

En total participaron 47 binomios, entre ellos tres representantes de nuestra ciudad, quienes completaron una destacada actuación.

El equipo integrado por Patricio O’Brien y Guillermo Abelleira, a bordo de un Fiat 1500 coupé modelo 1966, alcanzó la 9ª posición en la clasificación general y la 5ª en su categoría.

Por su parte, César Penoucos y Sergio Sobrino, con un Fiat 1500 coupé modelo 1965, finalizaron 20º en la general y 10º en su división.

En tanto, el binomio Andrés González – Miguel Quattrocchio, que compitió con un Peugeot 404 modelo 1980, obtuvo el puesto 22 en la general y el 11º en su categoría.

La clasificación general fue encabezada por Lionetti – Favuzzi (Peugeot 404 modelo 1973), seguidos por Vergagni – Sorrentino (Peugeot 404 modelo 1977) y Berisso – Riccio (Volvo 122 modelo 1963).