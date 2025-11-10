Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la final del Prix Mar y Sierras

La Escuela Municipal de Ajedrez se destacó en la novena fecha del Prix del Centro
Los representantes azuleños mantuvieron el segundo puesto entre más de treinta escuelas de la provincia.
Ayer en la ciudad de Rauch se disputó la séptima y última fecha del Prix de Ajedrez Mar y Sierras, donde la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul tuvo una sobresaliente participación.
El certamen reunió a 69 jugadores provenientes de Olavarría, Tandil, Rauch, Ayacucho, General La Madrid y Azul. La competencia se desarrolló bajo el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, y estuvo dividida en categorías según la edad.
Al finalizar el torneo se realizó la entrega de premios y distinciones, destacándose los siguientes resultados para los representantes locales:
Categoría Sub 10
1° Dante Long (Azul) – 5.5 pts.
2° Agustín Barbosa (Azul) – 5.5 pts.
4° Juan Bautista Bossi (Azul) – 4.5 pts.
Mejor dama: Sahira Verón (Azul).
Categoría Sub 12
2° Dante Marziotti (Azul) – 6 pts.
4° Bautista Verón (Azul) – 4 pts.
Mejor dama: Briana Kuitert (Azul).
Categoría Sub 16
2° Nicolás Baigorria (Azul) – 4.5 pts.
4° Dylan Ciano (Azul) – 3 pts.
5° Nicolás Gorga (Azul) – 3 pts.
6° Shell Liben (Azul).
Categoría Sénior
2° Gustavo Godoy (Azul) – 4 pts.
Además, participaron Matías García y Julián Barbosa, completando la delegación azuleña.
Cabe destacar que la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul es organizadora tanto del Prix del Centro como del Prix Mar y Sierras, y a través de su desempeño logró clasificar varios jugadores a la final provincial interligas, que se disputará el próximo 23 de noviembre en Tigre.
Los clasificados son:
Sub 10: Dante Long, Agustín Barbosa, Juan Bautista Bossi y Sahira Verón.
Sub 12: Briana Kuitert, Dante Marziotti y Bautista Verón.
Sub 16: Nicolás Baigorria y Nicolás Gorga.
Libres y Sénior: Gustavo Godoy.
