Destacada actuación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la final del Prix Mar y Sierras

Ayer en la ciudad de Rauch se disputó la séptima y última fecha del Prix de Ajedrez Mar y Sierras, donde la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul tuvo una sobresaliente participación.

El certamen reunió a 69 jugadores provenientes de Olavarría, Tandil, Rauch, Ayacucho, General La Madrid y Azul. La competencia se desarrolló bajo el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, y estuvo dividida en categorías según la edad.

Al finalizar el torneo se realizó la entrega de premios y distinciones, destacándose los siguientes resultados para los representantes locales:

Categoría Sub 10

1° Dante Long (Azul) – 5.5 pts.

2° Agustín Barbosa (Azul) – 5.5 pts.

4° Juan Bautista Bossi (Azul) – 4.5 pts.

Mejor dama: Sahira Verón (Azul).

Categoría Sub 12

2° Dante Marziotti (Azul) – 6 pts.

4° Bautista Verón (Azul) – 4 pts.

Mejor dama: Briana Kuitert (Azul).

Categoría Sub 16

2° Nicolás Baigorria (Azul) – 4.5 pts.

4° Dylan Ciano (Azul) – 3 pts.

5° Nicolás Gorga (Azul) – 3 pts.

6° Shell Liben (Azul).

Categoría Sénior

2° Gustavo Godoy (Azul) – 4 pts.

Además, participaron Matías García y Julián Barbosa, completando la delegación azuleña.

Cabe destacar que la Escuela Municipal de Ajedrez de Azul es organizadora tanto del Prix del Centro como del Prix Mar y Sierras, y a través de su desempeño logró clasificar varios jugadores a la final provincial interligas, que se disputará el próximo 23 de noviembre en Tigre.

Los clasificados son:

Sub 10: Dante Long, Agustín Barbosa, Juan Bautista Bossi y Sahira Verón.

Sub 12: Briana Kuitert, Dante Marziotti y Bautista Verón.

Sub 16: Nicolás Baigorria y Nicolás Gorga.

Libres y Sénior: Gustavo Godoy.