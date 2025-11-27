La Escuela Municipal de Ajedrez tuvo una intensa agenda de competencias y actividades formativas

El Municipio de Azul informó que, durante los últimos días, la Escuela Municipal de Ajedrez desarrolló una nutrida agenda que incluyó participaciones en competencias provinciales, torneos internos y diversas acciones de capacitación abiertas a la comunidad.

Por un lado, el pasado domingo se disputó en Tigre la Final Provincial del XVI° Torneo Interligas, encuentro que reunió a 157 jugadores de más de 100 municipios bonaerenses. Allí compitieron los representantes azuleños clasificados por su performance anual: por el Prix Mar y Sierras, Agustín Barbosa, Juan Bautista Bossi, Nicolás Gorga y Gustavo Godoy; y por el Prix del Centro, Dante Long y Dante Marziotti.

En cuanto a los resultados, las actuaciones fueron las siguientes:

Sub 10

• 3° Agustín Barbosa – 5 pts.

• 5° Dante Long – 4,5 pts.

• 14° Juan Bautista Bossi – 3,5 pts.

Sub 12

• 6° Dante Marziotti – 4,5 pts.

Sub 16

• 15° Nicolás Gorga – 3 pts.

Libres

• 16° Gustavo Godoy – 3,5 pts.

En paralelo, el viernes pasado se realizó en el Hogar Agrícola el Torneo de Campeones de la Escuela Municipal de Ajedrez. En la categoría Principiantes, el podio quedó conformado por Briana Kuitert, Nazareno Trueba y Francisco Bartolomé; mientras que luego se ubicaron Josefina García, Román González y Noha Bustos.

En Avanzados, Sanito Pentito se consagró campeón al imponerse en el desempate frente a Juan Bautista Bossi. Durante la jornada, se entregaron trofeos a los tres primeros puestos de cada categoría y medallas al resto de los participantes.

Respecto a las próximas actividades, hoy jueves a las 18 se realizarán las Simultáneas en el Hogar Agrícola, con ingreso libre y gratuito. En tanto, este domingo se disputará en la localidad de 25 de Mayo la última fecha del Prix del Centro.

Acciones formativas

Además, la delegación local recibió la visita del reconocido profesor Gustavo Medina, quien ofreció una clase abierta en el Veredón Municipal y dictó talleres en los colegios Inmaculada Concepción y Sagrado Corazón, así como en el Hogar Agrícola, fortaleciendo el aprendizaje y la práctica del ajedrez entre niños, jóvenes y adultos.