Presentaron nuevo equipamiento para el taller de Barbería en Casa Juve

El Municipio realizó una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos con la modalidad de EcoCanje mediante el intercambio por chips de poda.
Esta mañana, en el Centro Juvenil Casa Juve, la Dirección de Políticas Juveniles del Municipio presentó el nuevo equipamiento destinado a fortalecer el taller de Barbería que se dicta en dicho espacio.
El material incorporado incluye seis kits completos de barbería con tijeras de precisión, máquinas de cortar pelo, capas, navajas, cajas de filo, cepillos, peines y quita-pelos. Además, se sumaron equipos de sonido, iluminación mediante aros de luz y un proyector, con el objetivo de optimizar tanto las prácticas como las instancias teóricas de la capacitación.
Durante la jornada, el intendente Nelson Sombra participó de la entrega de los insumos a los y las cursantes, con quienes dialogó acerca del acceso al mundo laboral y la posibilidad de emprender como alternativa de trabajo. También conversó con la tallerista Evelyn Nievas y la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, sobre el crecimiento del curso y la importancia de contar con un oficio para el desarrollo profesional.
En este marco, Sombra expresó su deseo de que quienes participan puedan aprovechar al máximo esta oportunidad formativa. Por su parte, Maciel adelantó que el próximo paso será ampliar las prestaciones del taller hacia otros espacios comunales.
La adquisición del equipamiento se concretó a través del convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Municipio, en adhesión al programa de Centros Juveniles. Este acuerdo permite fortalecer las propuestas ya existentes en Casa Juve y sumar nuevas iniciativas para las juventudes de Azul.
El taller de Barbería se dicta los lunes por la tarde y los miércoles por la mañana, con alrededor de 40 participantes y cupos completos. La capacitación es gratuita y aborda contenidos teóricos y prácticos, entre ellos herramientas del oficio, análisis de la fisonomía, tipos de cabello, técnicas de corte —clipper, tijera y peine— y diseño de barba, cejas y perfilados.
Esta propuesta forma parte de las nuevas acciones que el área proyecta implementar a partir del próximo año, con el objetivo de continuar generando oportunidades de formación y desarrollo para las y los jóvenes de la ciudad.
El Municipio recuperó y adaptó vehículos propios para reemplazar servicios tercerizados, logrando un ahorro millonario sin afectar la atención en áreas clave como rehabilitación y salud.
El Servicio de Rehabilitación del Hospital Pintos impulsa la participación deportiva
Profesionales impulsan un proyecto deportivo que permitió a pacientes competir en los Juegos Bonaerenses.
El gobernador bonaerense inauguró la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros y motos para reforzar la seguridad en el distrito.
Azul contará con un parque solar
El Gobierno bonaerense, a través del programa PROINGED, adjudicó la construcción de un parque solar en Azul.
“Un Abrazo para los Amigos” destinó 26 millones de pesos para la remodelación de espacios y baños del establecimiento.
El detenido quedó alojado en dependencia policial.
Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito
Cuatro detenidos y un invernadero de marihuana hallado durante los allanamientos
El Parque Municipal fue sede de las finales del Básquet.
Detuvieron a un hombre de 61 años por una condena firme de tres años de prisión
El hombre quedó a disposición de la justicia.
Se desconocen las razones que motivaron al joven a tomar tan drástica decisión.
Desarticulan una amplia red narco que operaba en el centro bonaerense y el Conurbano
Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
El Municipio realizó una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos con la modalidad de EcoCanje mediante el intercambio por chips de poda.
Colocaron nuevas Estrellas Amarillas en memoria de víctimas de siniestros viales
Acompañaron en el acto familiares y amigos de las víctimas.