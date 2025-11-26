Presentaron nuevo equipamiento para el taller de Barbería en Casa Juve

Esta mañana, en el Centro Juvenil Casa Juve, la Dirección de Políticas Juveniles del Municipio presentó el nuevo equipamiento destinado a fortalecer el taller de Barbería que se dicta en dicho espacio.

El material incorporado incluye seis kits completos de barbería con tijeras de precisión, máquinas de cortar pelo, capas, navajas, cajas de filo, cepillos, peines y quita-pelos. Además, se sumaron equipos de sonido, iluminación mediante aros de luz y un proyector, con el objetivo de optimizar tanto las prácticas como las instancias teóricas de la capacitación.

Durante la jornada, el intendente Nelson Sombra participó de la entrega de los insumos a los y las cursantes, con quienes dialogó acerca del acceso al mundo laboral y la posibilidad de emprender como alternativa de trabajo. También conversó con la tallerista Evelyn Nievas y la directora de Políticas Juveniles, Agustina Maciel, sobre el crecimiento del curso y la importancia de contar con un oficio para el desarrollo profesional.

En este marco, Sombra expresó su deseo de que quienes participan puedan aprovechar al máximo esta oportunidad formativa. Por su parte, Maciel adelantó que el próximo paso será ampliar las prestaciones del taller hacia otros espacios comunales.

La adquisición del equipamiento se concretó a través del convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el Municipio, en adhesión al programa de Centros Juveniles. Este acuerdo permite fortalecer las propuestas ya existentes en Casa Juve y sumar nuevas iniciativas para las juventudes de Azul.

El taller de Barbería se dicta los lunes por la tarde y los miércoles por la mañana, con alrededor de 40 participantes y cupos completos. La capacitación es gratuita y aborda contenidos teóricos y prácticos, entre ellos herramientas del oficio, análisis de la fisonomía, tipos de cabello, técnicas de corte —clipper, tijera y peine— y diseño de barba, cejas y perfilados.

Esta propuesta forma parte de las nuevas acciones que el área proyecta implementar a partir del próximo año, con el objetivo de continuar generando oportunidades de formación y desarrollo para las y los jóvenes de la ciudad.