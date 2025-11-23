Organización criminal de película: cuatro detenidos por robar cables con vehículos modificados especialmente para el delito

En un operativo que, según describen fuentes oficiales, tuvo tintes cinematográficos, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina con asiento en Olavarría, siguiendo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, lograron desarticular una importante organización criminal dedicada al robo calificado de cables de telefonía. La maniobra delictiva provocó serios daños en el servicio, afectando a unos 250 usuarios de Telefónica Argentina y generando interrupciones tanto en la telefonía como en la conexión a internet.

La investigación se inició a comienzos de octubre. A partir del análisis de movimientos, tareas de campo y seguimiento encubierto, los agentes lograron identificar tres vehículos utilitarios equipados con un sistema de poleas especialmente diseñado para extraer el cableado desde bocas de acceso subterráneas. Una vez retirado el material, era trasladado a un galpón donde lo acopiaban para su posterior reducción.

Con intervención de la Fiscalía Federal de Azul —a cargo del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Lucas Moyano— se dispuso la detención de cuatro hombres mayores de edad y el secuestro de los vehículos utilizados en la maniobra. También se libraron dos órdenes de allanamiento.

El primero se concretó en una vivienda alquilada temporalmente, donde los detenidos se alojaban durante su estadía en Olavarría antes de regresar al Conurbano bonaerense. El segundo procedimiento se llevó a cabo en un galpón utilizado como depósito, donde se almacenaba el cable sustraído y vehículos de gran porte vinculados a la organización.

En este último lugar, los efectivos secuestraron herramientas, restos de cables quemados y otros elementos relevantes para la causa. Durante la inspección, hallaron además un invernadero artesanal armado con bloques y cultivos dispuestos directamente en tierra. Allí se encontraron 89 plantas de marihuana, 36 frascos de vidrio presuntamente destinados al almacenamiento y un total de cuatro kilos de sumidad florida de Cannabis sativa.

Los detenidos

– Richard Rodríguez, 57 años. Uruguayo, domiciliado en Cañuelas.

– Sergio Lisboa, 47 años. Uruguayo, domiciliado en Longchamps.

– Carlos Gutiérrez, 37 años. Argentino, domiciliado en Florencio Varela.

– Héctor Sincioni, 50 años. Argentino, domiciliado en Merlo.

Asimismo, durante el procedimiento se detuvo a un quinto hombre por infracción a la Ley 23.737 y se notificó la formación de la causa a su pareja. También se secuestró un automóvil con patente apócrifa.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que analiza los elementos incautados y no descarta nuevas medidas ante la posible participación de más personas en la organización desbaratada.

Desde Telefónica Argentina expresaron su satisfacción por el trabajo realizado por las fuerzas federales. Señalaron que, más allá del costo económico que generan estos hechos, este tipo de sustracciones provoca serias interrupciones en las comunicaciones de los vecinos, afectando directamente su vida cotidiana y la prestación de servicios esenciales.