Colocaron una Estrella Amarilla en memoria de Enzo Buales

Este domingo, alrededor de las 9, familiares y amigos de Enzo Sebastián Buales, junto a integrantes de la agrupación Estrellas Amarillas Azul, realizaron la colocación de un cartel señalizador y el repintado de la estrella sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 302. La actividad se llevó a cabo en memoria de Enzo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el 13 de noviembre de 2023.

Durante la jornada participó personal de Policía Vial y agentes de Corredores Viales, quienes se hicieron presentes para colaborar con el ordenamiento y control del tránsito, garantizando la seguridad de quienes trabajaban en el lugar y de los conductores que circulaban por la zona.

Marcelo Lobrundo, integrante de Estrellas Amarillas, destacó la importancia de continuar promoviendo la seguridad vial, la educación en normas de tránsito y las campañas de concientización. Subrayó que estas acciones buscan generar un cambio cultural que permita evitar nuevas tragedias y mantener viva la memoria de las víctimas viales.