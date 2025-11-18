Recuperan una moto robada y señalan a dos menores como los autores del hecho

Despiste y vuelco en Av. Mujica
Un hombre resultó con lesiones sin riesgo de vida.
Este martes se iniciaron actuaciones por un hecho caratulado inicialmente como hurto de motovehículo, ocurrido en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo, en Azul.
El rodado sustraído fue una motocicleta KTM Duke 250, dominio A-117-YWB, de color blanco y naranja, que presentaba daños en el sistema de arranque al momento de ser hallada.
A partir de tareas investigativas realizadas por personal del GTO junto al personal de la Departamental Azul, y tras el análisis de registros fílmicos, se logró identificar a los presuntos autores: un menor de 17 años, con importantes antecedentes delictivos en la ciudad, y otro menor de 14 años.
Durante recorridas preventivas, los efectivos observaron a ambos jóvenes circulando en la motocicleta robada por calle Lamadrid, entre San Carlos y De las Cautivas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron el rodado y escaparon a pie, iniciándose una persecución en la que finalmente lograron darse a la fuga.
La moto fue periciada en el lugar por Policía Científica y, posteriormente, exhibida, reconocida y entregada a su propietario.
La UFI N° 13 dispuso las notificaciones legales correspondientes: los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y los artículos 36 y 37 de la Ley 13.634, estos últimos en presencia de la progenitora. Además, debido al resultado de las pericias, la causa fue recaratulada como robo de motovehículo.
Un hombre resultó con lesiones sin riesgo de vida.
No hubo heridos.
Dos veces detenido en 24 horas.
El local pertenece a una señora mayor.
Un joven resultó lesionado.
Investigan las razones del deceso.
El hecho ocurrió en la localidad de Olavarría.
El local pertenece a una señora mayor.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre.
Dos veces detenido en 24 horas.
El siniestro vial ocurrió el 13 de noviembre de 2023.
No hubo heridos.
Un hombre resultó con lesiones sin riesgo de vida.
Un hombre fue trasladado al hospital.