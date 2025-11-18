Recuperan una moto robada y señalan a dos menores como los autores del hecho

Este martes se iniciaron actuaciones por un hecho caratulado inicialmente como hurto de motovehículo, ocurrido en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo, en Azul.

El rodado sustraído fue una motocicleta KTM Duke 250, dominio A-117-YWB, de color blanco y naranja, que presentaba daños en el sistema de arranque al momento de ser hallada.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del GTO junto al personal de la Departamental Azul, y tras el análisis de registros fílmicos, se logró identificar a los presuntos autores: un menor de 17 años, con importantes antecedentes delictivos en la ciudad, y otro menor de 14 años.

Durante recorridas preventivas, los efectivos observaron a ambos jóvenes circulando en la motocicleta robada por calle Lamadrid, entre San Carlos y De las Cautivas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron el rodado y escaparon a pie, iniciándose una persecución en la que finalmente lograron darse a la fuga.

La moto fue periciada en el lugar por Policía Científica y, posteriormente, exhibida, reconocida y entregada a su propietario.

La UFI N° 13 dispuso las notificaciones legales correspondientes: los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y los artículos 36 y 37 de la Ley 13.634, estos últimos en presencia de la progenitora. Además, debido al resultado de las pericias, la causa fue recaratulada como robo de motovehículo.