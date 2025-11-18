Recuperan una moto robada y señalan a dos menores como los autores del hecho

En la vivienda había rejas y eso no impidió que los menores cometieran el robo.

La ciudad18/11/2025NdANdA
Moto

Este martes se iniciaron actuaciones por un hecho caratulado inicialmente como hurto de motovehículo, ocurrido en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo, en Azul.
El rodado sustraído fue una motocicleta KTM Duke 250, dominio A-117-YWB, de color blanco y naranja, que presentaba daños en el sistema de arranque al momento de ser hallada.
A partir de tareas investigativas realizadas por personal del GTO junto al personal de la Departamental Azul, y tras el análisis de registros fílmicos, se logró identificar a los presuntos autores: un menor de 17 años, con importantes antecedentes delictivos en la ciudad, y otro menor de 14 años.
Durante recorridas preventivas, los efectivos observaron a ambos jóvenes circulando en la motocicleta robada por calle Lamadrid, entre San Carlos y De las Cautivas. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron el rodado y escaparon a pie, iniciándose una persecución en la que finalmente lograron darse a la fuga.
La moto fue periciada en el lugar por Policía Científica y, posteriormente, exhibida, reconocida y entregada a su propietario.
La UFI N° 13 dispuso las notificaciones legales correspondientes: los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal y los artículos 36 y 37 de la Ley 13.634, estos últimos en presencia de la progenitora. Además, debido al resultado de las pericias, la causa fue recaratulada como robo de motovehículo.

Te puede interesar
Lo más visto
Copyright noticiasdeazul.com