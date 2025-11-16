Portación de arma blanca: un joven fue aprehendido en el centro de Azul

Durante la madrugada de este domingo, personal policial del Comando de Patrullas Azul aprehendió a un joven de 18 años en inmediaciones del edificio municipal, tras constatar que portaba un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:10, cuando efectivos realizaban una recorrida preventiva por calle Yrigoyen. Allí identificaron a Marcos Daniel Negrete, de 18 años, quien al momento de brindar sus datos personales presentaba aliento etílico y realizaba movimientos sospechosos, acomodándose de manera insistente un objeto en la zona de la cintura.

Ante esta situación, el personal procedió a efectuar un cacheo superficial, encontrando entre sus prendas un cuchillo con hoja de aproximadamente doce centímetros, elemento que fue secuestrado.

Negrete fue inmediatamente aprehendido por infracción al artículo 43 inciso F del Decreto/Ley 8031/73, que sanciona la portación de armas blancas en la vía pública sin justificación.

Se dio intervención al Juzgado Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera para su continuidad.

Cabe remarcar que Negrete es el mismo joven que fue aprehendido el sábado a la madrugada, luego de que un vecino lo viera en el techo de un comercio de calle San Carlos.