Despiste y vuelco en Av. Mujica

En la mañana de este lunes, alrededor de las 6, y por causas que aún se tratan de establecer, un auto volcó en Avenida Mujica, entre 1° de Mayo y Las Flores.

Según informaron, un hombre identificado como Leandro Lorenzo Rigoli Andrade, de 30 años, perdió el control del automóvil que conducía, un Volkswagen Polo rojo (dominio BGP 688), lo que provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo.

El conductor fue retirado del interior del rodado y trasladado en ambulancia al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de patrullas de Azul y personal del Cuartel de Bomberos, quienes brindaron colaboración en las tareas de asistencia, también se solicitó la intervención de Policía Científica para las pericias correspondientes.

El hecho fue caratulado como “Lesiones por accidente” y se instruyen actuaciones con intervención de la UFI N° 13 del Departamento Judicial de Azul.