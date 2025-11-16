Incendio de un automóvil en Av. Piazza e Industria

Este domingo por la tarde, alrededor de las 19, en la intersección de Av. Piazza e Industria ocurrió el incendio de un vehículo.

El hecho involucró a un automóvil Volkswagen Gol, dominio FJJ234, propiedad de Norberto Vélez, de 93 años. Según información oficial, el conductor circulaba por la avenida y, al detener su marcha frente al semáforo, el rodado comenzó a incendiarse de manera repentina.

Ante la situación, se solicitó de inmediato la presencia de una dotación del Cuartel de Bomberos de Azul, que trabajó en el lugar para sofocar el foco ígneo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el incidente sólo provocó daños materiales.

Trabajaron en el hecho efectivos del Comando de patrullas de Azul.