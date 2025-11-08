Investigan el siniestro ocurrido en calle España

Investigan el incidente de tránsito ocurrido en calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, que terminó con el fallecimiento de Diego Maximiliano Marianache, de 46 años.

En un primer momento el hecho fue tratado como un accidente de tránsito, pero tras la difusión de imágenes se logró establecer que ambos conductores mantenían una discusión mientras circulaban.

Por el momento, se investiga si hubo algún desperfecto mecánico que pudo haber influido en el desenlace, aunque las imágenes registradas muestran el contacto previo entre los involucrados.